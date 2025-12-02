Zelenski: Ukrayna indi sülhün bərqərar olmasına əvvəlkindən daha yaxındır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 02 dekabr, 2025
    • 22:05
    "Ukrayna indi sülhün bərqərar olmasına əvvəlkindən daha yaxındır".

    "Report" "RBC-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İrlandiya parlamentində çıxışı zamanı deyib.

    O xatırladıb ki, Ukrayna nümayəndə heyəti bu gün səhər Amerika tərəfi ilə danışıqlardan sonra brifinqlər keçirib.

    "Biz səylərimizi səfərbər edirik və Ukrayna nümayəndə heyəti gələcək danışıqları səbirsizliklə gözləyir. İndi sülhə həmişəkindən daha yaxınıq; şans var", - deyə Zelenski vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, Kiyev Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibəyə son qoymaq üçün istənilən diplomatik səyləri dəstəkləyir. O əlavə edib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı hərəkətlərinin nəticələrini çəkməlidir.

    Xatırladaq ki, noyabrın sonunda Amerika və Ukrayna nümayəndə heyətləri Mayamidə Vaşinqtona təklif olunan sülh planı üzrə danışıqlar aparmışdı. Daha sonra ABŞ nümayəndələri Kiyevlə müzakirə edilən razılaşmanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinə təqdim etmək üçün Moskvaya gediblər.

    Dekabrın 2-də Kreml rəhbəri münaqişənin həlli yollarını müzakirə etmək üçün xüsusi elçi Stiv Uitkoff və Jared Kuşneri qəbul edib.

    Зеленский: Украина сейчас, как никогда, близка к миру

