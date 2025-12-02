Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Стороны обсудят пути для завершения российско-украинской войны, в частности предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

На встрече также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.