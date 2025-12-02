Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 20:44
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Стороны обсудят пути для завершения российско-украинской войны, в частности предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.
На встрече также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Последние новости
21:22
Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и УкраиныДругие страны
21:06
Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условийДругие страны
20:44
Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабляДругие страны
20:44
Началась встреча Путина с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
20:33
Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВОДругие страны
20:22
Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в АзербайджанеВнешняя политика
20:11
Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" возросло до 465 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:59
Товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в 2024 году превысил $2 млрдВнешняя политика
19:52