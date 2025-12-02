Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

    02 декабря, 2025
    20:44
    Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Стороны обсудят пути для завершения российско-украинской войны, в частности предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

    На встрече также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Putinin Uitkoff və Kuşnerlə görüşü başlayıb
