В США начались переговоры между украинской и американской делегациями

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 17:50
    Во Флориде начались переговоры между украинской и американской делегациями.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    "В США началась встреча украинской делегации с американской стороной по поводу шагов для достижения достойного мира", - отметил он.

    Среди приоритетов своей делегации на переговорах он назвал конструктивный диалог, продвижение переговоров на фоне достигнутых в Женеве наработок по предложенному США мирному плану, защита интересов Украины.

    Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb
