В США начались переговоры между украинской и американской делегациями

Во Флориде начались переговоры между украинской и американской делегациями.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"В США началась встреча украинской делегации с американской стороной по поводу шагов для достижения достойного мира", - отметил он.

Среди приоритетов своей делегации на переговорах он назвал конструктивный диалог, продвижение переговоров на фоне достигнутых в Женеве наработок по предложенному США мирному плану, защита интересов Украины.