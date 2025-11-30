В США начались переговоры между украинской и американской делегациями
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 17:50
Во Флориде начались переговоры между украинской и американской делегациями.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
"В США началась встреча украинской делегации с американской стороной по поводу шагов для достижения достойного мира", - отметил он.
Среди приоритетов своей делегации на переговорах он назвал конструктивный диалог, продвижение переговоров на фоне достигнутых в Женеве наработок по предложенному США мирному плану, защита интересов Украины.
