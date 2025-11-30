İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 30 noyabr, 2025
    • 17:57
    Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb

    ABŞ-də Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb.

    "Report" "UNİAN"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov məlumat verib.

    "Ləyaqətli sülhə nail olmaq üçün addımları müzakirə etmək məqsədilə ABŞ-də Ukrayna nümayəndə heyəti ilə Amerika tərəfi arasında görüş başlayıb", o qeyd edib.

