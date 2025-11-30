Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 17:57
ABŞ-də Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb.
"Report" "UNİAN"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov məlumat verib.
"Ləyaqətli sülhə nail olmaq üçün addımları müzakirə etmək məqsədilə ABŞ-də Ukrayna nümayəndə heyəti ilə Amerika tərəfi arasında görüş başlayıb", o qeyd edib.
Son xəbərlər
18:54
Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
18:47
Qırğızıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:44
Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏYDaxili siyasət
18:30
Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
18:22
Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcəkRegion
18:14
Video
"M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı veribDigər ölkələr
17:57
Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:55
Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirirRegion
17:36