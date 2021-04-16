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Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ

Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ Президент Украины Владимир Зеленский выступил за наращивание туристического потока в Турцию на фоне ввода Россией ограничения на авиасообщение со страной
Другие страны
16 апреля 2021 г. 04:12
Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за наращивание туристического потока в Турцию на фоне ввода Россией ограничения на авиасообщение со страной.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе видеообращения, которое опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Ну, это их личные дела, а я думаю, что нам нужно наращивать турпоток и показать, что мы поддерживаем Турцию", – рассказал украинский лидер.

Отметим, что 12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

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