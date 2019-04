Зеленский принимает поздравления с победой на выборах президента Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским лидером Анджеем Дудой и главой Европейского совета Дональдом Туском поздравили Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующие заявления были размещены на Twitter-страницах политиков.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на выборах на Украине. Украина является ценным партнером для НАТО, мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества", - написал в Twitter глава Североатлантического альянса.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine ’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm

При этом Дуда в телефонном разговоре с Зеленским пригласил его в Польшу.

Как считает Туск, мирная смена власти и свободные выборы свидетельствуют о сильной демократии на Украине.

"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - отметил он.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support.