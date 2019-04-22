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Зеленский принимает поздравления с победой на выборах президента Украины

Зеленский принимает поздравления с победой на выборах президента

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским лидером Анджеем Дудой и главой Европейского совета Дональдом Туском поздравили Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующие заявления были размещены на Twitter-страницах политиков.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на выборах на Украине. Украина является ценным партнером для НАТО, мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества", - написал в Twitter глава Североатлантического альянса.

При этом Дуда в телефонном разговоре с Зеленским пригласил его в Польшу.

Как считает Туск, мирная смена власти и свободные выборы свидетельствуют о сильной демократии на Украине.

"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - отметил он.

С победой на выборах Зеленского также поздравили посольство США на Украине и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее в ЦИК Украины опубликовали первые результаты выборов. Так, после обработки 5.96% бюллетеней Зеленский получает 72.00% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25.68%.

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