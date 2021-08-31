Зеленский прибыл с рабочим визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций", - говорится в сообщении.