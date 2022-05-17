Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report, об этом президент Зеленский написал в Twitter.

"Завершил длинный и обстоятельный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе конфликта, операции по спасению войск с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках топлива Украине. Мы также обсудили оборонную помощь из Франции, подготовку шестого пакета санкций и возможные способы экспорта украинской сельхозпродукции", - написал Зеленский.

Он также заявил, что стороны обсудили заявку Украины на статус кандидата в ЕС.