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Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Зеленский поговорил по телефону с Макроном Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Другие страны
17 мая 2022 г. 20:56
Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report, об этом президент Зеленский написал в Twitter.

"Завершил длинный и обстоятельный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе конфликта, операции по спасению войск с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках топлива Украине. Мы также обсудили оборонную помощь из Франции, подготовку шестого пакета санкций и возможные способы экспорта украинской сельхозпродукции", - написал Зеленский.

Он также заявил, что стороны обсудили заявку Украины на статус кандидата в ЕС.

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Версия на английском языке Ukrainian, French presidents hold phone conversation
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