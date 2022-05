Zelenski Makronla telefonla danışıb

Ukrayna və Fransa prezidentləri Volodimir Zelenski Emmanuel Makronla telefonla danışıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tviter də bildirib.

Ukrayna Prezidenti müharibənin gedişindən danışıb və Mariupol müdafiəçilərinin xilas edilməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb.

Zelenski, həmçinin Rusiya ilə danışıqlar prosesinin gələcək perspektivləri ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb.

Prezidentlər, həmçinin Fransanın müdafiə dəstəyini, 6-cı sanksiyalar paketinin hazırlanmasını, Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının mümkün yollarını müzakirə ediblər.

We also discussed defense support from France, preparation of the 6th package of sanctions, possible ways to export Ukrainian agricultural products. Held a substantive discussion of our application for the status of a candidate for EU membership. (2/2)