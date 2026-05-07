Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает странной логику российской стороны в принятии решения о введении режима прекращения огня на День победы над фашизмом.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, Украина неоднократно предлагала России прекратить огонь. Он отметил, что на этот раз Киев был готов обеспечить режим тишины с 6 мая, однако в ответ последовали новые российские удары и угрозы.

"Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом продолжить боевые действия, при которых гибнут наши люди. Россияне уже говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. К нам также обращались представители ряда государств, близких России, которые собираются быть в Москве (на военном параде - ред.). Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", - написал Зеленский.

Отметим, что Россия с 00:00 8 мая до 10 мая объявляет перемирие с Украиной по случаю празднования Дня Победы.

Ранее президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии 8 и 9 мая.