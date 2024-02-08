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Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 20:49
Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на ставке", - заявил он.

Президент отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня, в частности с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты - провел киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт -на службе государству", - сказал Зеленский.

Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski orduya yeni baş komandan təyin edib

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