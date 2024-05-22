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Нидерланды эвакуируют своих граждан из Новой Каледонии

Нидерланды эвакуируют своих граждан из Новой Каледонии Нидерланды планируют эвакуировать своих граждан, находящихся в Новой Каледонии.
Другие страны
22 мая 2024 г. 00:28
Нидерланды эвакуируют своих граждан из Новой Каледонии

Нидерланды планируют эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на МИД королевства сообщило местное агентство ANP.

Согласно информации, ведомство находится в контакте с десятью гражданами, находящимися в Новой Каледонии и желающими покинуть регион из-за протестов.

Отмечается, что нидерландский МИД контактирует с властями Австралии и Новой Зеландии по вопросу эвакуации граждан. Обе страны намерены организовать рейсы с заморской территории Франции, чтобы эвакуировать своих граждан. В Амстердаме хотят вывезти своих подданных этими рейсами при наличии мест.

Как утверждает ANP, остров хотят покинуть около 3 тыс. граждан разных стран.

Ранее сообщалось, что власти Австралии и Новой Зеландии организовали рейсы для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии на фоне протестов, вспыхнувших 13 мая.

Демонстрации инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

Местные власти также приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.

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