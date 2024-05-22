Нидерланды эвакуируют своих граждан из Новой Каледонии

Нидерланды планируют эвакуировать своих граждан, находящихся в Новой Каледонии.

Нидерланды планируют эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии.

Как передает Report , об этом со ссылкой на МИД королевства сообщило местное агентство ANP.

Согласно информации, ведомство находится в контакте с десятью гражданами, находящимися в Новой Каледонии и желающими покинуть регион из-за протестов.

Отмечается, что нидерландский МИД контактирует с властями Австралии и Новой Зеландии по вопросу эвакуации граждан. Обе страны намерены организовать рейсы с заморской территории Франции, чтобы эвакуировать своих граждан. В Амстердаме хотят вывезти своих подданных этими рейсами при наличии мест.

Как утверждает ANP, остров хотят покинуть около 3 тыс. граждан разных стран.

Ранее сообщалось, что власти Австралии и Новой Зеландии организовали рейсы для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии на фоне протестов, вспыхнувших 13 мая.

Демонстрации инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

Местные власти также приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.