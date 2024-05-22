Нидерланды эвакуируют своих граждан из Новой Каледонии

Нидерланды планируют эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии.
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Согласно информации, ведомство находится в контакте с десятью гражданами, находящимися в Новой Каледонии и желающими покинуть регион из-за протестов.
Отмечается, что нидерландский МИД контактирует с властями Австралии и Новой Зеландии по вопросу эвакуации граждан. Обе страны намерены организовать рейсы с заморской территории Франции, чтобы эвакуировать своих граждан. В Амстердаме хотят вывезти своих подданных этими рейсами при наличии мест.
Как утверждает ANP, остров хотят покинуть около 3 тыс. граждан разных стран.
Ранее сообщалось, что власти Австралии и Новой Зеландии организовали рейсы для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии на фоне протестов, вспыхнувших 13 мая.
Демонстрации инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.
Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.
На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.
Местные власти также приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.