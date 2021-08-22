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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.
Другие страны
22 августа 2021 г. 22:45
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.

Как сообщает Report, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Меркель находится на Украине с однодневным официальным визитом. Ранее в воскресенье она провела встречу с Зеленским.

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии", - говорится в тексте постановления.

Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Zelenski Angela Merkeli “Azadlıq” ordeni ilə təltif edib

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