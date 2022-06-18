Замминистра обороны Японии отправили в отставку

Административный замглавы Минобороны Японии Кадзухиса Симада, который считался близким к экс-премьеру Синдзо Абэ, отправлен в отставку. Такое решение приняло правительство в пятницу в рамках ротации.

Административный замглавы Минобороны Японии Кадзухиса Симада, который считался близким к экс-премьеру Синдзо Абэ, отправлен в отставку. Такое решение приняло правительство в пятницу в рамках ротации.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, газета Asahi Shimbun сообщает, что в ведомстве допускают недовольство кабмина его связями с бывшим премьером.

Министр обороны Нобуо Киси пояснил это кадровое решение тем, что "людей назначают в зависимости от их навыков и достижений". По данным газеты, в резиденции премьера Минобороны пояснили, что отставка Симады связана с тем, что этот пост чиновники обычно занимают два года. Симада занял его в августе 2020 года. Как пишет газета, Киси, который приходится Абэ родным братом, был против этого решения, но не смог помешать ему.

По данным источников издания, отставка Симады вызвала удивление в министерстве, поскольку сейчас решается ряд крайне важных вопросов, в том числе подготовка новой редакции базового документа - Стратегии национальной безопасности. Поэтому многие считали, что он останется на своем посту. Газета The Yomiuri также отмечает, что он играл важную роль в решении значительно нарастить оборонные расходы страны, ориентируясь на планку в 2% ВВП.

Как полагают некоторые представители руководства Минобороны, кабмину могли не нравится тесные связи Симады с экс-премьером Абэ. С 2012 по 2019 год он был его личным секретарем. В свою очередь источники The Yomiuri в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) отмечают, что это кадровое решение может стать поводом для конфликта премьера Фумио Кисиды с Абэ, который в 2021 году возглавил крупнейшую фракцию в ЛДП.

Новым административным заместителем министра обороны Японии станет Ацуо Судзуки. Эту должность занимают гражданские служащие, в их задачи входит координация работы ведомства. Симада же, как ожидается, получит должность советника министра обороны.