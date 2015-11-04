Замминистра обороны: ​Россию беспокоит влияние боевиков ИГ в Афганистане

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Россия обеспокоена сосредоточением боевиков "Исламского государства" на севере Афганистана, у границ с Таджикистаном и Туркменистаном, а также тем, что их влияние в стране растет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов на третьем совещании министров обороны стран АСЕАН ( Ассоциации государств стран Юго-Восточной Азии) и диалоговых партнеров.

"Отмечаем растущее влияние в Афганистане "Исламского государства", обосновавшегося уже в 25 из 34 провинций республики. Обеспокоены сосредоточением боевиков в северных областях, вблизи границ с Таджикистаном и Туркменистаном", — сказал замминистра.

По данным Минобороны, на стороне террористической группировки воюют около 25-30 тыс. выходцев из других стран, в частности, из России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что представляет огромную опасность, так как, возвратившись домой, она принесут "потенциал насилия и экстремизма" и "будут пропагандировать радикальные идеи в наших странах или станут организаторами диверсий".

Антонов подчеркнул, что не допустить развития подобного сценария — одна из ключевых совместных задач.

Кроме того, он добавил, что эмиссары "Исламского государства" в Пакистане пытаются проводить вербовку и налаживать связи с другими террористическими группировками.