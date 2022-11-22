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Командир КСИР угрожает похитить Нетаньяху

Командир КСИР угрожает похитить Нетаньяху Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан Моджтаба Фада пригрозил похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран "на поводке с рабским ошейником".
Другие страны
22 ноября 2022 г. 13:03
Командир КСИР угрожает похитить Нетаньяху

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан Моджтаба Фада пригрозил похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран "на поводке с рабским ошейником".

Как передает Report со ссылкой на газета The Jerusalem Post, об этом он заявил местным СМИ.

"Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране позволят ему приехать в Тегеран. Но даст бог Исламская Республика победит и проведет [нынешнего] премьер-министра по Ирану с поводком и рабским ошейником", - сказал Фада.

Иранские власти в настоящее время подозревает в причастности к беспорядкам в стране спецслужбы Израиля, США, Великобритании и Саудовской Аравии. Согласно заявлению министерства разведки исламской республики и разведслужбы КСИР, ЦРУ США, спецслужбы Великобритании, израильская разведка "Моссад" и разведка Саудовской Аравии "сыграли очевидную роль в беспорядках и насилии", которые имели место в Иране.

Как утверждают в Тегеране, целью этого был "подрыв безопасности" в стране. В документе отмечается, что планирование и практическое осуществление большей части беспорядков осуществлялось "Моссадом" в сотрудничестве с такфиристскими группировками.

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Версия на английском языке Iran commander threatens to kidnap Netanyahu

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