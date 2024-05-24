О нас

Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже

Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже Администрация Эйфелевой башни намерена увеличить стоимость билетов для посещения этой достопримечательности на 20% с 17 июня.
Другие страны
24 мая 2024 г. 04:46
Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже

Администрация Эйфелевой башни намерена увеличить стоимость билетов для посещения этой достопримечательности на 20% с 17 июня.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Общество по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Так, взрослые смогут подняться на верхнюю смотровую площадку на лифте за €35,30 вместо нынешних €29,40, тариф для подростков от 12 до 14 лет вырастет с €14,70 до €17,70, для детей от 4 до 11 лет - с €7,40 до €8,90. Самый дешевый взрослый билет, позволяющий подняться по лестнице на второй ярус, подорожает с €10 до €14,20.

Подорожание связывают с финансовыми проблемами, которые испытало SETE из-за пандемии: с 2020 по 2022 год операционные убытки составили около €113 млн.

Кроме того, компания понесла повышенные расходы во время ремонтных работ. И хотя в 2023 году посещаемость приблизилась к допандемийному уровню 2019 года (6 млн человек), администрация монумента все еще испытывала финансовые трудности. В феврале 2024 года работники башни устроили забастовку, осудив "несостоятельную экономическую модель" работы культурного объекта с заниженной оценкой необходимых работ и завышенными ожиданиями прибыли и пригрозив забастовками в период Олимпийских игр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi