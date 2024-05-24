Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже

Администрация Эйфелевой башни намерена увеличить стоимость билетов для посещения этой достопримечательности на 20% с 17 июня.

Администрация Эйфелевой башни намерена увеличить стоимость билетов для посещения этой достопримечательности на 20% с 17 июня.

Как передает Report , об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Общество по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Так, взрослые смогут подняться на верхнюю смотровую площадку на лифте за €35,30 вместо нынешних €29,40, тариф для подростков от 12 до 14 лет вырастет с €14,70 до €17,70, для детей от 4 до 11 лет - с €7,40 до €8,90. Самый дешевый взрослый билет, позволяющий подняться по лестнице на второй ярус, подорожает с €10 до €14,20.

Подорожание связывают с финансовыми проблемами, которые испытало SETE из-за пандемии: с 2020 по 2022 год операционные убытки составили около €113 млн.

Кроме того, компания понесла повышенные расходы во время ремонтных работ. И хотя в 2023 году посещаемость приблизилась к допандемийному уровню 2019 года (6 млн человек), администрация монумента все еще испытывала финансовые трудности. В феврале 2024 года работники башни устроили забастовку, осудив "несостоятельную экономическую модель" работы культурного объекта с заниженной оценкой необходимых работ и завышенными ожиданиями прибыли и пригрозив забастовками в период Олимпийских игр.