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Забастовка работников аэропортов нарушила авиасообщение в Германии

Забастовка работников аэропортов нарушила авиасообщение в Германии Германский профсоюз Ver.di, объединяющий, в том числе и работников различных служб гражданской авиации, инициировал в понедельник забастовку в аэропортах Берлина, Гамбурга, Ганновера и Бремена с требованием повышения зарплат.
Другие страны
13 марта 2023 г. 13:35
Забастовка работников аэропортов нарушила авиасообщение в Германии

Германский профсоюз Ver.di, объединяющий, в том числе и работников различных служб гражданской авиации, инициировал в понедельник забастовку в аэропортах Берлина, Гамбурга, Ганновера и Бремена с требованием повышения зарплат.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Это привело к нарушению авиасообщения в стране. В частности, в аэропорту Берлина отменили около 200 вылетов, и около трети запланированных входящих рейсов. В Гамбурге не состоятся все 123 запланированных вылета и, по крайней мере, 50 из 121 входящих рейса.

Профсоюзы требуют повышения зарплат на 10,5%, в то время как работодатели предлагали повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату в 2,5 тыс. евро каждому работнику.

В конце февраля в Германии прошла предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов, в результате чего в аэропорту "Кельн/Бонн" отменили практически все авиарейсы. Забастовка затронула и ряд других воздушных гаваней Германии. Сотрудники служб безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.

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