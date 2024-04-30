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В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 10:17
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источник.

"Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство.

По данным зарубежных СМИ, нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda məscidə hücum olub, 6 nəfər ölüb

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