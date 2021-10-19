За выходные в США при перестрелках в барах погибли 11 человек, десятки ранены

Перестрелки в барах в США за последние выходные унесли более 10 жизней, 28 человек ранены, еще почти два десятка пострадали, попав под обстрелы из проезжающих автомобилей.

Перестрелки в барах в США за последние выходные унесли более 10 жизней, 28 человек ранены, еще почти два десятка пострадали, попав под обстрелы из проезжающих автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на данные портала Gun Violence Archive, аккумулирующего статистику по инцидентам с применением огнестрельного оружия, за выходные в перестрелках в питейных заведениях в Штатах погибли 11 человек.

В штате Теннесси 32-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры в пабе. В Техасе четверо были ранены в ходе ссоры в баре, трое - в критическом состоянии. В Северной Каролине один человек был убит, другой ранен в ночь на субботу после ссоры в увеселительном заведении. В Техасе трое помощников шерифа хотели помешать ограблению, но нарвались на вооруженную засаду возле спорт-бара. Одного правоохранителя злоумышленники застрелили, других серьезно ранили.

Лидируют в этой статистике и случаи автоперестрелок - когда жертвы находились в машине или были обстреляны из проезжающего транспортного средства. С пятницы по воскресенье 19 человек были ранены, три человека погибли при указанных обстоятельствах. В Чикаго 17- и 19-летние девушки попали под пули, проезжая на машине. В одном из районов Манхэттена стрельбу открыли по группе подростков на углу, 16-летнему юноше выстрелили в лицо, он погиб.