Шольц и Зеленский обсудили конференцию по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подтвердил свое участие в конференции, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подтвердил свое участие в конференции, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Шольц провел сегодня телефонный разговор с президентом Зеленским и обсудили военную и гуманитарную ситуацию в Украине", - отметил он. "Канцлер и украинский президент обменялись мнениями о саммите по достижению мира в Украине, намеченном на 15-16 июня. Канцлер подтвердил свое участие и подчеркнул, что Германия активно поддерживает встречу", - добавил Хебештрайт.

По его словам, Шольц и Зеленский договорились добиваться максимально широкого участия в ней глобальных игроков.

Как указал Хебештрайт, Зеленский "проинформировал о последствиях недавних российских ударов" и поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку Киева, а также организацию запланированной на 11-12 июня конференции по вопросам восстановления Украины. Шольц заверил его в "постоянной и непоколебимой солидарности с Украиной".