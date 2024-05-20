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Лай Циндэ вступил в должность главы администрации Тайваня

Лай Циндэ вступил в должность главы администрации Тайваня Официальная церемония вступления в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ прошла в Тайбэе.
Другие страны
20 мая 2024 г. 05:55

Официальная церемония вступления в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ прошла в Тайбэе.

Как передает Report, трансляцию ведет офис главы администрации острова.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Лай Циндэ, занимавший в то время должность заместителя главы администрации острова, одержал победу, набрав 40,05% голосов. Его партнером по предвыборной гонке была Сяо Мэйцинь, которая заняла пост замглавы администрации острова.

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