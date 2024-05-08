Корпус морской пехоты Южной Кореи провел учения на островах в Желтом море

Корпус морской пехоты Республики Корея провел учения с боевыми стрельбами на островах в Желтом море, расположенных рядом с КНДР.

Корпус морской пехоты Республики Корея провел учения с боевыми стрельбами на островах в Желтом море, расположенных рядом с КНДР.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство News1.

Аналогичные тренировки продолжатся до 10 мая.

Учебные стрельбы продлились около часа. Во время них "необычных действий" со стороны КНДР "не было замечено", передает агентство. Южнокорейские военные отрабатывают действия по обороне островов, в них участвуют представители командования корпуса морской пехоты по обороне пяти северо-западных островов, командования операций ВМС и ВВС, командования специальными операциями армии.

Корпус морской пехоты просил жителей островов воздержаться от активной деятельности на улице. "Сегодня учения нашей армии завершились благополучно", - сказал представитель корпуса.

Береговая артиллерия КНДР 5 января провела учения, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, которые входят в число пяти северо-западных островов, но они упали к северу от Северной разграничительной линии. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР разорвались в буферной зоне.