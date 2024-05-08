МИД Британии вызвал посла РФ из-за сбора Москвой разведданных

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина.

Как передает Report, об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.

"Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры (озвученные ранее главой МВД Джеймсом Клеверли) и заявить, что действия России недопустимы", - отмечается в документе.

Лондон подозревает спецслужбы РФ в сборе разведывательной информации и ведении диверсионной деятельности на территории королевства.

Отметим, что ранее сегодня Великобритания объявила о высылке из страны военного атташе России.