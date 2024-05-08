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МИД Британии вызвал посла РФ из-за сбора Москвой разведданных

МИД Британии вызвал посла РФ из-за сбора Москвой разведданных Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина.
Другие страны
8 мая 2024 г. 17:28
МИД Британии вызвал посла РФ из-за сбора Москвой разведданных

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина.

Как передает Report, об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.

"Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры (озвученные ранее главой МВД Джеймсом Клеверли) и заявить, что действия России недопустимы", - отмечается в документе.

Лондон подозревает спецслужбы РФ в сборе разведывательной информации и ведении диверсионной деятельности на территории королевства.

Отметим, что ранее сегодня Великобритания объявила о высылке из страны военного атташе России.

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