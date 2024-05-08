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Число палестинцев, погибших в секторе Газа, превысило отметку в 34,8 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, превысило отметку в 34,8 тыс. человек Число палестинцев, погибших с начала эскалации напряженности в секторе Газа, превысило отметку в 34,8 тыс., еще более 73,6 тыс. человек пострадали.
Другие страны
8 мая 2024 г. 16:55
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, превысило отметку в 34,8 тыс. человек

Число палестинцев, погибших с начала эскалации напряженности в секторе Газа, превысило отметку в 34,8 тыс., еще более 78 тыс. человек пострадали.

Как передает Report, такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава в своем официальном Telegram-канале.

"Число жертв в Газе с октября прошлого года увеличилось до 34 844, еще свыше 78 тыс. человек получили ранения", - заявили в ведомстве.

В минздраве Газы также указали, что за прошедшие 24 часа в секторе 55 человек погибли, еще 200 пострадали.

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