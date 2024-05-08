О нас

ЦАХАЛ атаковал более 20 военных объектов "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал более 20 военных объектов "Хезболлах" на юге Ливана Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум десяткам военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
8 мая 2024 г. 17:04

Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум десяткам военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Артиллерия и истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 20 террористическим объектам "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана, включая военные строения и террористическую инфраструктуру. В ходе ударов были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии складированного оружия на территории объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "недавно истребители нанесли удары по военным объектам и террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районах Марвахина и Кфаркелы на юге Ливана", добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
4 мая 2024 г. 11:39
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi