ЦАХАЛ атаковал более 20 военных объектов "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум десяткам военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум десяткам военных целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Артиллерия и истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 20 террористическим объектам "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана, включая военные строения и террористическую инфраструктуру. В ходе ударов были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии складированного оружия на территории объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "недавно истребители нанесли удары по военным объектам и террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районах Марвахина и Кфаркелы на юге Ливана", добавили в пресс-службе.