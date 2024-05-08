В университете Вашингтона при разгоне пропалестинского протеста задержали 33 человека

По меньшей мере 33 человека задержаны во время разгона полицией пропалестинской акции протеста в кампусе Университета Джорджа Вашингтона в столице США.

По меньшей мере 33 человека задержаны во время разгона полицией пропалестинской акции протеста в кампусе Университета Джорджа Вашингтона в столице США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления, размещенного на странице полицейского управления столичного округа Колумбия в соцсети "X".

Акция протеста на территории вуза проходила с 25 апреля и носила по большей части мирный характер, в связи с чем правоохранители не предпринимали попыток ее разгона. В полиции при этом подчеркнули, что по прошествии времени ход протестов становился все менее предсказуемым.

"В связи с этим сегодня утром столичные правоохранители, находясь в тесном контакте с руководством университета и [дежурящей на его территории] полицией, приняли меры по разгону демонстрантов из кампуса университета и с прилегающих улиц", - указывается в заявлении. Отмечается, что "были осуществлены задержания за нападение на правоохранителей и незаконное проникновение" на территорию кампуса. Газета The Washington Post уточняет, что во время разгона акции протеста задержаны по меньшей мере 33 человека.

В американских вузах проходят массовые акции в поддержку Палестины. Протесты нередко заканчиваются столкновениями с полицией и произраильскими активистами. Митингующие требуют остановить финансовую помощь и поставки вооружений Израилю, который проводит военную операцию в секторе Газа. По данным американских СМИ, полиция США задержала на пропалестинских демонстрациях уже более 1,5 тыс. человек.