Туск подготовил реорганизацию правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию своего правительства и намерен заменить в нем четырех министров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию своего правительства и намерен заменить в нем четырех министров.

Как передает Report, об этом со ссылкой на самого премьера сообщает радиостанция Radio Zet.

По ее данным, имена новых министров станут известны в пятницу. "Но торжественная церемония назначения [новых министров] в президентском дворце состоится позже, только на будущей неделе, из-за поездок господина президента", - цитирует радиостанция Туска.

Будут назначены новые главы министерств внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития. Занимающие в настоящее время эти посты министры покинут свои должности из-за того, что намерены выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент.