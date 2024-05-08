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Туск подготовил реорганизацию правительства Польши

Туск подготовил реорганизацию правительства Польши Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию своего правительства и намерен заменить в нем четырех министров.
Другие страны
8 мая 2024 г. 18:42
Туск подготовил реорганизацию правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию своего правительства и намерен заменить в нем четырех министров.

Как передает Report, об этом со ссылкой на самого премьера сообщает радиостанция Radio Zet.

По ее данным, имена новых министров станут известны в пятницу. "Но торжественная церемония назначения [новых министров] в президентском дворце состоится позже, только на будущей неделе, из-за поездок господина президента", - цитирует радиостанция Туска.

Будут назначены новые главы министерств внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития. Занимающие в настоящее время эти посты министры покинут свои должности из-за того, что намерены выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент.

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