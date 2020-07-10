О нас
Report Georgia

За сутки в Японии коронавирусом заразились свыше 400 человек

За сутки в Японии коронавирусом заразились свыше 400 человек Всего в стране подтверждены 21 888 случаев заражения коронавирусом
Другие страны
10 июля 2020 г. 19:10
За сутки в Японии коронавирусом заразились свыше 400 человек

Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 408 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.

Более половины из инфицированных – 243 человека – выявлены в Токио. Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (32 человека), Сайтама (27 человек), Осака (22 человека), Тиба (12 человек), Киото (10 человек) и других.

Всего в стране подтверждены 21 888 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 995 человек, состояние еще 32 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 310 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada koronavirus sürətlə yayılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

 Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года
 Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года
10 июля 2020 г. 21:35
В Турции число жертв от коронавируса превысило 5,3 тыс.
В Турции число жертв от коронавируса превысило 5,3 тыс.
10 июля 2020 г. 21:28
Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч
Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч
10 июля 2020 г. 21:09
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19
10 июля 2020 г. 20:50
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента
10 июля 2020 г. 20:15
Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17
Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17
10 июля 2020 г. 19:40
В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки
В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки
10 июля 2020 г. 14:52
Грузинские военнослужащие в Афганистане заразились коронавирусом
Грузинские военнослужащие в Афганистане заразились коронавирусом
10 июля 2020 г. 10:44
Токио обновил рекорд по приросту заражения COVID-19
Токио обновил рекорд по приросту заражения COVID-19
10 июля 2020 г. 09:59
В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы
В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы
10 июля 2020 г. 09:32

Последние новости

22:36
Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре Здравоохранение
22:16
Футболист "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком июня в АПЛ Футбол
21:54
Уволен первый замглавы ИВ Агстафинского района Происшествия
21:35
 Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года Другие страны
21:28
В Турции число жертв от коронавируса превысило 5,3 тыс. Другие страны
21:09
Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч Другие страны
20:50
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19 Другие страны
20:15
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения секретарю президента Другие страны
19:40
Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17 Другие страны
19:10
За сутки в Японии коронавирусом заразились свыше 400 человек Другие страны
18:38
Минздрав: Лечащимся дома от COVID-19 лекарства предоставляются бесплатно Здравоохранение
18:30
Помощник президента прокомментировал приезд иностранных врачей Внутренняя политика
18:30
Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем Здравоохранение
18:25
TƏBİB об открытии пляжей Здравоохранение
18:09
TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах Здравоохранение