За сутки в Японии коронавирусом заразились свыше 400 человек

Всего в стране подтверждены 21 888 случаев заражения коронавирусом

Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 408 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.

Более половины из инфицированных – 243 человека – выявлены в Токио. Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (32 человека), Сайтама (27 человек), Осака (22 человека), Тиба (12 человек), Киото (10 человек) и других.

Всего в стране подтверждены 21 888 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 995 человек, состояние еще 32 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 310 человек.