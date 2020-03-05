За пределами Китая коронавирусом заразились более 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2 103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 2 103 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки).

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека (120 за сутки), скончались 2 984 (38 за сутки). Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 090 человек (2 223 за сутки).