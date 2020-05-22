За день коронавирусом заразились более 100 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире, выросло за сутки более чем на 100 тыс., превысив 4,99 млн.

Как передает Report, об этом 22 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 327 тыс.,

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 22 мая в мире были зарегистрировано 4 993 470 инфицированных и 327 738 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 100 284, а умерших - на 4 482.

Отметим, что статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заражениях и смертности, предоставляемые государствами.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки - 2 220 267. За сутки оно возросло на 54 264. Количество умерших увеличилось на 2 956 и достигло 131 605. В Европе насчитываются 1 966 244 заразившихся и 171 327 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 634, а умерших - на 1 044.