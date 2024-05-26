О нас

Южная Корея завершила разработку зенитной ракеты L-SAM

Южная Корея завершила разработку зенитной ракеты L-SAM Республика Корея завершила разработку ракеты большой дальности типа "земля - воздух" L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).
Другие страны
26 мая 2024 г. 02:39
Южная Корея завершила разработку зенитной ракеты L-SAM

Республика Корея завершила разработку ракеты большой дальности типа "земля - воздух" L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок.

По его информации, недавно комплекс был признан подходящим для применения в боевых условиях. Его производство планируют начать в 2024 году, а на вооружение он поступит, как ожидается, к 2028 году. L-SAM предназначена для борьбы с целями на высоте 50-60 км. Находящийся в разработке L-SAM Block-II будет способен перехватывать цели еще выше.

Противовоздушная оборона Республики Корея полагается на комплексы THAAD в арсенале американского контингента на юге Корейского полуострова в качестве средств поражения целей на высоте более 40 км. Вооруженные силы страны располагают зенитно-ракетными комплексами средней дальности собственной разработки и американскими Patriot для уничтожения летательных аппаратов на высотах до 40 км. Поэтому местные СМИ называют L-SAM южнокорейским THAAD.

Как указывает агентство, после принятия на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс будет играть ключевую роль в системе противоракетной обороны, которая является частью концепции "трех осей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Названа дата объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана
Названа дата объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана
26 мая 2024 г. 02:14
При обстреле Харькова погибли и пострадали десятки человек
ФотоПри обстреле Харькова погибли и пострадали десятки человек
26 мая 2024 г. 01:26
Пилот британских ВВС погиб при крушении истребителя времен Второй мировой войны
Пилот британских ВВС погиб при крушении истребителя времен Второй мировой войны
26 мая 2024 г. 01:07
Спортсменка из Кении побила мировой рекорд в беге на 10 тыс. метров
Спортсменка из Кении побила мировой рекорд в беге на 10 тыс. метров
26 мая 2024 г. 00:18
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии
25 мая 2024 г. 23:25
США и Израиль достигли прогресса по переговорам в связи с заложниками
США и Израиль достигли прогресса по переговорам в связи с заложниками
25 мая 2024 г. 23:17
Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси
Центр по переработке урана в Иране назвали в память погибшего президента Раиси
25 мая 2024 г. 23:01
Число жертв пожара в игровой зоне на западе Индии достигло 27 человек
ФотоЧисло жертв пожара в игровой зоне на западе Индии достигло 27 человек
25 мая 2024 г. 22:58
Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета
Bloomberg: Британию ждет сложнейшая за 70 лет проблема с наполнением госбюджета
25 мая 2024 г. 22:50
Страны G7 поддержат создание вакцин и развитие зеленой энергетики в Африке
Страны G7 поддержат создание вакцин и развитие "зеленой" энергетики в Африке
25 мая 2024 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi