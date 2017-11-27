Южная Корея назвала условие прямых переговоров с КНДР

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Сеул готов к прямым переговорам с Пхеньяном, если КНДР продолжит воздерживаться от ракетно-ядерных испытаний.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил спецпосланник президента Южной Кореи Ён Гиль Сон.

"С 15 сентября Северная Корея прекратила ракетно-ядерные испытания. Но мы не знаем, по какой причине они остановили свои провокации: из-за технических проблем или под давлением со стороны США, Китая и России. В любом случае это хороший знак, и если тенденция будет продолжена, то мы готовы к прямым переговорам с Северной Кореей", - заявил спецпосланник президента в кулуарах сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

При этом, как считает Ён Гиль Сон, основной причиной отказа Пхеньяна от очередных запусков стали технические проблемы. Он подчеркнул, что это его личное мнение.