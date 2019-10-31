Южная Корея: КНДР запустила две ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило южнокорейское Минобороны.

Пуски произведены из провинции Пхёнан-Намдо.

Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием ситуации.

В свою очередь министерство обороны Японии подтвердила, что КНДР произвела спуск снаряда, который может быть баллистической ракетой.

"Мы считаем, что он не достигнет территории нашей страны, а его падение произойдет вне исключительной экономической зоны страны", - заявило военное ведомство.