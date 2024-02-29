Южная Корея и НАТО будут укреплять сотрудничество

Министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик встретился в Сеуле с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и обсудил с ним укрепление сотрудничества.

Министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик встретился в Сеуле с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и обсудил с ним укрепление сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский министр попросил уделять внимание ситуации на Корейском полуострове и "способствовать сдерживанию провокаций" со стороны КНДР. Они дали оценку развитию сотрудничества в сфере учений, кибербезопасности, и договорились наращивать взаимодействие в соответствии с индивидуально адаптированной программой партнерства, которая была подписана в июле 2023 года и затрагивает 11 областей.

Это первый визит верховного главнокомандующего европейскими войсками НАТО в Республику Корея, отмечает агентство. Поездка состоялась на фоне нехватки боеприпасов в Украине и повышенного внимания к южнокорейскому военно-промышленному комплексу в связи с этим. В Министерстве обороны Республики Корея в четверг повторили, что южнокорейская позиция в вопросе прямых поставок оружия в Украину не изменилась. Сеул предоставлял Киеву гуманитарную и финансовую помощь, поставлял военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие или боеприпасы.