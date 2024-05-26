Южная Корея и Китай укрепляют сотрудничество

Южная Корея и Китай продолжат укреплять сотрудничество и развивать обмены, будут стремиться к общим интересам на основе взаимоуважения.

Южная Корея и Китай продолжат укреплять сотрудничество и развивать обмены, будут стремиться к общим интересам на основе взаимоуважения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Он отметил, что в последнее время между странами возобновился диалог в разных сферах на уровне министров, оживились обмены между региональными властями: "Надеюсь, что и впредь Республика Корея и Китай продолжат укреплять сотрудничество и развивать обмены, будут стремиться к общим интересам на основе взаимоуважения".

26 мая Ли Цян приехал в Сеул, где на следующий день пройдет трехсторонний саммит с участием Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Это будет первая трехсторонняя встреча в таком формате с декабря 2019 года.

В воскресенье запланирована встреча президента Юн Сок Ёля с премьером Японии.