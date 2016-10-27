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    ЮНИСЕФ: В результате бомбардировок в Сирии погибли 22 ученика и 6 учителей

    Этот город с марта 2015 года находится под контролем оппозиционных режиму Башара Асада группировок

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В результате бомбардировок школы в сирийском городе Идлиб погибли 22 ученика и 6 учителей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лэйк.

    Данных о том, в результате какой атаки погибли дети, в заявлении ЮНИСЕФ нет.

    Напомним, что с марта 2015 года город находится под контролем различных оппозиционных режиму Башара Асада группировок. Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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