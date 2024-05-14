Минкоммерции КНР прокомментировало повышение пошлин на китайские товары в США

Минкоммерции КНР пообещало ответить на повышение пошлин в США на товары из Китая.

Минкоммерции КНР пообещало ответить на повышение пошлин в США на товары из Китая.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

Ведомство обвиняет Вашингтон в нарушении обязательств, которые дал президент США Джо Байден, пообещав "не стремиться подавлять и сдерживать развитие Китая".

"Китай выступает решительно против, мы уже сделали [американской стороне] серьезное представление по этому поводу", - говорится в заявлении.

Как уточнило Минкоммерции КНР, Пекин "примет решительные меры для защиты своих прав и интересов". "США должны немедленно исправить допущенные ошибки и отменить дополнительные тарифные меры, введенные в отношении Китая", - отмечается в тексте.