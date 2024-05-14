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В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час

В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час В ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.
Другие страны
14 мая 2024 г. 21:53
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час

В ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Benar News.

Волнения были спровоцированы предложением Франции внести поправки в конституцию, разрешив тысячам недавних иммигрантов участвовать в выборах.

Канаки, составляющие около 40% от 270 000 жителей острова, находятся в экономически и социально изолированном положении по сравнению с европейскими поселенцами. Предлагаемые изменения привели к обострению напряженности, блокированию дорог, поджогам и столкновениям с силовиками, в результате которых было арестовано 36 человек и несколько полицейских получили ранения.

Стратегический контроль Франции над Новой Каледонией играет важную роль в Тихоокеанском регионе, противодействуя влиянию Китая. Нынешний кризис разразился на фоне парламентских дебатов о "размораживании" списка избирателей, что повлияет на предстоящие в декабре выборы и может потенциально сместить власть от первого правительства Новой Каледонии, выступающего за независимость.

Офис Верховного комиссара объявил, что комендантский час будет действовать от заката до рассвета и будет продолжаться по мере необходимости. Кроме того, для восстановления порядка запрещена продажа алкоголя и ношение оружия.

Это событие произошло в тот момент, когда нижняя палата парламента Франции должна проголосовать по поправке к конституции, одобренной Сенатом в апреле. Конгресс Новой Каледонии, в котором доминируют сторонники независимости, принял резолюцию, призывающую Францию отказаться от поправки, предупреждая, что односторонние решения могут дестабилизировать мир в регионе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил законодательному собранию своей страны, что около 42 000 человек - примерно один из пяти возможных избирателей в Новой Каледонии - лишены права голоса в соответствии с Нумейским соглашением 1998 года между Францией и движением за независимость, которое заморозило список избирателей.

"Демократия - это голосование", - сказал он.

Правительство Новой Каледонии, выступающее за независимость, - первое в своей истории - может потерять власть на выборах, намеченных на декабрь, если список избирателей будет увеличен.

Ситуация остается напряженной, международное сообщество внимательно следит за развитием событий, поскольку конфликт может повлиять на региональную динамику и баланс сил в Тихоокеанском регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Kaledoniyada səsvermə hüquqlarının pozulması fonunda komendant saatı tətbiq edilib
Версия на английском языке ФотоNew Caledonia faces curfew after riots over voting rights

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