Главы Минфинов G7 обсудят применение замороженных активов РФ

Главы Минфинов G7 на следующей неделе обсудят использование замороженных активов РФ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
Встреча министром финансов стран G7 пройдет 23-25 мая в Стрезе.
По словам Джорджетти, на встрече основное внимание будет уделено вопросу о том, как использовать замороженные российские активы, а также проблеме фрагментации мировой торговли в связи с введением Соединенными Штатами крайне жестких тарифов в отношении Китая.
Джорджетти отметил, что выдвинутое Вашингтоном предложение использовать российские активы для прямого финансирования Украины будет иметь довольно серьезные юридические последствия, которые еще необходимо уточнить.