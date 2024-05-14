Число пострадавших при обстреле Харькова достигло 18 человек

Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 18 человек.

Число пострадавших в результате обстрела украинского Харькова возросло до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы региона, сегодня ВС РФ нанесли 7 авиаударов по жилому району Харькова, в результате чего пострадало мирное население. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центре города.

По последним данным, число пострадавших возросло до 18 человек.

По данным МВД Украины, ранение получили 12-летняя девочка, а также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина, их состояние оценивается как стабильное. Однако пострадавший мужчина 28 лет находится в тяжелом состоянии.