Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в ответ на обстрелы

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами, в результате которых пять солдат получили ранения.

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами, в результате которых пять солдат получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет из Ливана в направлении района Адамит в западной Галилее на севере Израиля. В результате обстрелов один солдат ЦАХАЛ получил ранения средней тяжести, еще четыре солдата были ранены легко", - говорится в заявлении.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Айта-эш-Шаб и Кфаркела на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.