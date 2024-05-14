О нас

Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в ответ на обстрелы

Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в ответ на обстрелы Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами, в результате которых пять солдат получили ранения.
Другие страны
14 мая 2024 г. 21:39
Израильские истребители атаковали военные объекты Хезболлах в ответ на обстрелы

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами, в результате которых пять солдат получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет из Ливана в направлении района Адамит в западной Галилее на севере Израиля. В результате обстрелов один солдат ЦАХАЛ получил ранения средней тяжести, еще четыре солдата были ранены легко", - говорится в заявлении.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Айта-эш-Шаб и Кфаркела на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi