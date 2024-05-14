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Блинкен: Процесс принятия Украины в НАТО будет подкреплен рядом соглашений по безопасности

Блинкен: Процесс принятия Украины в НАТО будет подкреплен рядом соглашений по безопасности Процесс принятия Украины в НАТО будет подкреплен для Киева серией двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами, рассчитанными на 10 лет.
Другие страны
14 мая 2024 г. 20:49
Блинкен: Процесс принятия Украины в НАТО будет подкреплен рядом соглашений по безопасности

Процесс принятия Украины в НАТО будет подкреплен для Киева серией двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами, рассчитанными на 10 лет.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте.

"В июле, когда мы проведем саммит в Вашингтоне, мы предпримем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в формировании устойчивых боеспособных украинских Вооруженных сил, оказывая поддержку текущим реформам, которые интегрируют Украину в альянс. А мост Украины в НАТО будет укреплен серией взаимодополняющих двусторонних соглашений по безопасности. В настоящее время 32 страны ведут переговоры с Украиной по заключению этих соглашений, девять из которых уже завершены", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что согласно десятилетнему соглашению, США будут поддерживать оборону и безопасность Украины по целому ряду важнейших направлений.

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