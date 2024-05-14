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В Италии арестовали подводную лодку с крупной партией наркотиков

В Италии арестовали подводную лодку с крупной партией наркотиков В рамках ликвидации международной сети наркоторговцев карабинеры Италии арестовали дистанционно управляемую подводную лодку, использовавшуюся для перевозки наркотиков.
Другие страны
14 мая 2024 г. 20:37
В Италии арестовали подводную лодку с крупной партией наркотиков

В рамках ликвидации международной сети наркоторговцев карабинеры Италии арестовали дистанционно управляемую подводную лодку, использовавшуюся для перевозки наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации газеты, правоохранители обнаружили подводную лодку в ходе расследования деятельности владельцев автомоек в Турине, на севере Италии, которые выращивали марихуану под этим прикрытием.

Сеть, контролируемая двумя братьями албанского происхождения, действовала между Эквадором, Бельгией, Францией, Испанией и Италией. По словам карабинеров, в ходе операции было изъято в общей сложности 204 кг кокаина и гашиша.

Как сообщалось ранее, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), который ежегодно анализирует сточные воды около 100 крупных европейских городов на предмет остатков наркотиков, обнаружил, что потребление кокаина в Европе растет значительными темпами.

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