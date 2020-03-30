ЮНЕСКО: Более 1,5 млрд учащихся не посещают школы и вузы

Более 1,5 миллиарда детей и взрослых по всему миру не посещают школы и вузы из-за введенных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает ЮНЕСКО.

"Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы и университеты из-за COVID-19, растет. Правительства во всем мире закрыли образовательные учреждения в попытке сдержать глобальную пандемию", - отмечают в международной организации.

По данным ЮНЕСКО, больше 160 стран приняли меры по всей своей территории, что коснулось более чем 87% от общемирового числа учащихся. Другие страны осуществили локальные закрытия школ и образовательных учреждений.

Ранее ЮНЕСКО сообщал, что по меньшей мере 850 миллионов учащихся во всем мире не посещают учебные заведения из-за их закрытия в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.