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ЮНЕСКО: Более 850 млн учащихся не ходят в школы из-за коронавируса

ЮНЕСКО: Более 850 млн учащихся не ходят в школы из-за коронавируса

© CNBC

По меньшей мере 850 млн учащихся во всем мире не посещают учебные заведения из-за их закрытия в связи с пандемией коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как напомнили в ЮНЕСКО, решение о полном закрытии школ и университетов принято в настоящий момент в 102 государствах, частично учебные заведения работают в 11 странах. При этом в международной организации прогнозируют, что число учащихся, вынужденных оставаться дома, будет увеличиваться, что "создает беспрецедентный вызов" для сферы образования.

Ранее ЮНЕСКО сообщало, что каждый пятый учащийся в мире лишен доступа к образованию из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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