 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЮАР подала заявку на выход из Международного уголовного суда

    ЮАР станет второй страной после Бурунди, отказавшейся работать с данным органом

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Южно-Африканская республика подала заявку на прекращение сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС).

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в документе, подписанном главой МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане 19 октября.

    «ЮАР обнаружила, что ее обязательства в отношении мирного разрешения конфликтов иногда являются несовместимыми с интерпретацией, предлагаемой МУС», — говорится в документе.

    Отмечается, что отказ республики от сотрудничества с МУС вступит в силу только через год. ЮАР станет второй страной после Бурунди, отказавшейся работать с данным органом.

    Международный уголовный суд был учрежден в 2002 году. Он рассматривае дела о преступлениях против человечности, а также военные преступления. Участниками организации являются 124 страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi