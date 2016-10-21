ЮАР подала заявку на выход из Международного уголовного суда

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Южно-Африканская республика подала заявку на прекращение сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в документе, подписанном главой МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане 19 октября.

«ЮАР обнаружила, что ее обязательства в отношении мирного разрешения конфликтов иногда являются несовместимыми с интерпретацией, предлагаемой МУС», — говорится в документе.

Отмечается, что отказ республики от сотрудничества с МУС вступит в силу только через год. ЮАР станет второй страной после Бурунди, отказавшейся работать с данным органом.

Международный уголовный суд был учрежден в 2002 году. Он рассматривае дела о преступлениях против человечности, а также военные преступления. Участниками организации являются 124 страны.