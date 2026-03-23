Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 20:18
    Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

    США рассчитывают достичь договоренности об урегулировании конфликта с Ираном не позднее 9 апреля.

    Как передает Report, об этом пишет портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник.

    "Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны. До него еще 21 день для войны и переговоров", - говорится в сообщении.

    По словам собеседника издания, урегулирование конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США Дональду Трампу приехать на торжества по случаю Дня независимости Израиля (21–22 апреля), где ему предстоит получить Премию Израиля - наивысшую государственную награду этой страны.

    Согласно информации, переговоры между Вашингтоном и Тегераном запланированы на текущую неделю и пройдут на территории Пакистана.

    Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры США И Ирана Дональд Трамп
    Последние новости

    20:29

    Глава Минфина Израиля Смотрич призвал расширить территорию страны за счет Ливана

    Другие страны
    20:21

    Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение

    Другие страны
    20:18

    Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

    Другие страны
    19:57

    Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном

    В регионе
    19:46
    Фото

    Нилуфер Борджи взяла золото международного турнира по тхэквондо в Бельгии

    Индивидуальные
    19:36

    Великобритания экстренно поставит партнерам ЗРК для отражения атак Ирана

    Другие страны
    19:31

    Украина заинтересована в поставках газа из Мозамбика

    Другие страны
    19:23

    СМИ: Переговоры с США ведет спикер парламента Ирана Галибаф

    Другие страны
    19:11

    При взрыве моста в Нигерии погибли не менее восьми человек

    Другие страны
    Лента новостей