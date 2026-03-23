Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля

США рассчитывают достичь договоренности об урегулировании конфликта с Ираном не позднее 9 апреля.

Как передает Report, об этом пишет портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник.

"Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны. До него еще 21 день для войны и переговоров", - говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, урегулирование конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США Дональду Трампу приехать на торжества по случаю Дня независимости Израиля (21–22 апреля), где ему предстоит получить Премию Израиля - наивысшую государственную награду этой страны.

Согласно информации, переговоры между Вашингтоном и Тегераном запланированы на текущую неделю и пройдут на территории Пакистана.

Ранее Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.