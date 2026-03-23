İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Ynet": ABŞ 9 aprelədək İranla razılığa gəlmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 20:34
    Ynet: ABŞ 9 aprelədək İranla razılığa gəlmək niyyətindədir

    ABŞ İranla münaqişənin nizamlanmasına dair razılığın ən geci aprelin 9-dək əldə olunacağına ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Ynet" portalı məlumatlı mənbəyə istinadən yazıb.

    "İsrail mənbəsi bildirib ki, amerikalılar 9 aprel tarixini müharibənin bitmə günü kimi müəyyən ediblər. Müharibə və danışıqlar üçün hələ 21 gün vaxt var", - məlumatda qeyd olunub.

    Nəşrin həmsöhbətinin sözlərinə görə, münaqişənin aprelin 9-na qədər nizamlanması ABŞ Prezidenti Donald Trampa İsrailin Müstəqillik Günü münasibətilə keçiriləcək tədbirlərə qatılmaq imkanı verəcək. Həmin tədbirdə ona bu ölkənin ən yüksək dövlət mükafatı olan "İsrail mükafatı" təqdim edilməlidir.

    Məlumata görə, Vaşinqton və Tehran arasında danışıqlar cari həftəyə planlaşdırılıb və Pakistan ərazisində keçiriləcək.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqona cari görüşlərin və müzakirələrin uğurla başa çatması şərti ilə İranın elektrik stansiyalarına və enerji infrastrukturuna istənilən hərbi zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Donald Tramp Əli Xamenei Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ynet: США намерены достичь соглашения с Ираном к 9 апреля
    Ynet: US intends to reach deal with Iran by April 9

    Son xəbərlər

    21:31

    WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürüb

    Digər ölkələr
    21:25

    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib

    Digər ölkələr
    21:13

    Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:12

    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Digər
    21:10

    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib

    Digər ölkələr
    21:01
    Foto

    Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırır

    ASK
    20:54

    İsrailin maliyyə naziri ölkə ərazisini Livanın hesabına genişləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:48

    Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    ABŞ Gürcüstanın liman infrastrukturuna investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti