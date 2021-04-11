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Явка на выборах в Кыргызстане превысила 30%

Явка на выборах в Кыргызстане превысила 30% Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Кыргызстана и на местных выборах по состоянию на 18:00 (16:00 бакинское время) составила 29,44% и 30,89% соответственно.
Другие страны
11 апреля 2021 г. 17:41
Явка на выборах в Кыргызстане превысила 30%

Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Кыргызстана и на местных выборах по состоянию на 18:00 (16:00 бакинское время) составила 29,44% и 30,89% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на информационном портале ЦИК республики.

За восемь часов в референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах - 1 024 891.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов и спикер парламента Талант Мамытов уже проголосовали на участках. Политики призвали сограждан принять активное участие в волеизъявлении.

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