Явка на выборах в Кыргызстане превысила 30%

Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Кыргызстана и на местных выборах по состоянию на 18:00 (16:00 бакинское время) составила 29,44% и 30,89% соответственно.

Явка избирателей на референдуме по изменению конституции Кыргызстана и на местных выборах по состоянию на 18:00 (16:00 бакинское время) составила 29,44% и 30,89% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на информационном портале ЦИК республики.

За восемь часов в референдуме принял участие 1 061 591 избиратель, на местных выборах - 1 024 891.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Улукбек Марипов и спикер парламента Талант Мамытов уже проголосовали на участках. Политики призвали сограждан принять активное участие в волеизъявлении.